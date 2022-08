FC Bayern: Jamal Musiala droht Zwangspause - auch Sorge um de Ligt und Upamecano

Dayot Upamecano habe „einen Schlag aufs Fibulaköpfchen bekommen, da wissen wir noch nicht, ob er spielen kann.“ Neuzugang Matthijs de Ligt habe einen „Bänderriss in der Hand, Serge (Gnabry, Anm.) hat einen knöchernen Ausriss am Handgelenk, hat einen Gips, plus Adduktorenprobleme.“