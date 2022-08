Klima-Aktivistin rechtfertigt Protest bei Bayern vs. Gladbach

Beim Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am Samstagabend hatte eine Protestaktion der Aktivistengruppe „Letzte Generation“ für Aufmerksamkeit gesorgt. In der 16. Minute waren Aktivisten im Vorfeld einer Bayern-Ecke auf das Spielfeld gestürmt und hatten versucht, sich mit Kabelbindern am Pfosten festzumachen.