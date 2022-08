Modeste zum BVB? Bobic, Herrlich und Effenberg diskutieren im Doppelpass

Auch Herrlich, bis Ende April 2021 Trainer beim FC Augsburg, sieht in Modeste den idealen Ersatz für Haller: „Er hat seine Torgefahr bewiesen. Ich glaube, Steffen Baumgart hat einen wesentlichen Anteil. Mit Edin Terzic und dem Umfeld in Dortmund ist es noch mal eine neue Chance und Herausforderung für so einen Spieler. Er möchte sich natürlich nochmal beweisen. Ich sehe darin eine große Chance.“