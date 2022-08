"Nicht von heute auf morgen": Modeste beim Debüt mit Luft nach oben

Edin Terzic sah ebenfalls noch Luft nach oben. "Er war sehr bemüht, das Anlaufen hat in der ersten Halbzeit noch nicht so gut gepasst", sagte der Trainer: "Er hatte zwei gute Möglichkeiten vor der Pause, war zweite Halbzeit auch präsent in der Box." Er habe von Modeste "einen guten ersten Schritt gesehen. Wir werden weiter mit ihm arbeiten."