Sadio Mané: Würden Liverpool mit FC Bayern "natürlich" schlagen

Das Bayern-typische Selbstvertrauen hat er also schon intus. Mané hat sich in München ohnehin schnell eingelebt. Woran auch die Fans ihren Anteil hatten, wie er verrät. Denn bei der offiziellen Saisoneröffnung und Kaderpräsentation in der Allianz Arena hatten einige Bayern-Anhänger zu seinen Ehren einen berühmten senegalesischen Song angestimmt.