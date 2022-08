Timo Werner denkt noch immer an FC Bayern & begründet Chelsea-Abgang mit Hinweis an Tuchel

Seine zuletzt fehlende Spielpraxis in London knüpfte der 26-Jährige an die Philosophie von Chelsea-Coach Thomas Tuchel, mit der er sich nicht mehr anfreunden konnte: „Ich glaube, dass das Spielsystem des Trainers nicht perfekt zu mir gepasst hat. Deswegen war es für mich klar, dass ich einen neuen Schritt gehen will. Ich bin in einem Alter, in dem ich so viel spielen möchte, wie es nur geht.“