Transfercoup für Gladbach? Frankreich-Juwel Nathan N‘Goumou soll kommen

Der Franzose mit kamerunischen Wurzeln stand am Sonntag gegen den FC Nantes nicht mehr im Kader des FC Toulouse, er soll bereits an diesem Montag den Medizincheck am Niederrhein absolvieren und dann einen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Rund acht Millionen Euro wird Gladbach wohl an den französischen Erstligisten überweisen.