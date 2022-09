Bayern-Präsident Herbert Hainer mit Klartext zu Julian Nagelsmann

Nach dem 0:1 der Münchner beim FC Augsburg und zuletzt vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg war auch Coach Nagelsmann in den Fokus gerückt. Der Rekordmeister geht als Fünfter der Bundesliga und mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin in die bevorstehende Länderspielpause, weiter geht es für die Bayern am 30. September mit einem wegweisenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)