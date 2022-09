Bundesliga: Bayern-Krise nach Niederlage in Augsburg wird immer schlimmer

Der FC Bayern steckt in einer handfesten Bundesliga-Krise! Die Münchner konnten nach zuletzt drei Remis in Folge auch ihr Auswärtsspiel beim FC Augsburg nicht gewinnen und verloren sogar überraschend mit 0:1 (0:0). Somit bleiben die Bayern zum ersten Mal seit über 20 Jahren in vier Bundesligaspielen in Folge sieglos. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)