Bei diesen Bayern-Stars ist das Frust-Level hoch - Mané bereitet Sorgen

Dayot Upamecano: Hat sich in dieser Saison stabilisiert und unter Nagelsmann gut entwickelt. Dieser schenkt ihm auch in großen Spielen wie beim 2:0 in der Champions League gegen Barca das Vertrauen von Beginn an. Als Belohnung für seine gute Form ist Upamecano auch erstmals seit fast einem Jahr wieder Teil der französischen Nationalmannschaft.