Bundesliga: "BVB sicher ein Topklub" - Christoph Baumgartner spricht über Hoffenheim und Breitenreiter

Baumgartner: Die Situation hat es hergegeben, weil ich nur so die Möglichkeit hatte, den Ball ins Tor zu bekommen. Es war kein Mitspieler von mir in der Nähe, ich stand mit dem Rücken zum Tor, habe es dann einfach mal probiert und es ist geglückt. So einen ähnlichen Treffer habe ich schon mal in Bremen geschossen, da habe ich ebenso mit der Hacke in den Boden gehauen, sodass der Ball etwas hoch und somit ins Tor springen konnte. Es hat in Leverkusen richtig gut ausgesehen - vor allem, weil so viele Gegenspieler um mich herum waren. Es war einfach ein geiles Tor (grinst).