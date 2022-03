TSG Hoffenheim - FC Bayern: Baumgartner über Müller, Alaba, Mentalitäts-Debatte

Baumgartner: Ich habe den Vertrag so langfristig unterschrieben, weil ich mich in Hoffenheim perfekt weiterentwickeln konnte und es immer noch kann. Die TSG spielt regelmäßig um Europa - und das mit attraktivem, offensivem Fußball. Da gibt es in der Bundesliga nicht so viele Vereine, die eine bessere Adresse für mich wären. Klar, ich habe große Ziele und ich will irgendwann Titel gewinnen. Ob der nächste Schritt dafür in der Bundesliga oder im Ausland wäre, das hängt auch von der jeweiligen Situation und den Möglichkeiten ab. Das Entscheidende ist ohnehin immer meine Leistung. Dann wird man sehen, was passiert. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, noch das eine oder andere Jahr in Hoffenheim zu spielen.