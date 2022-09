Bundesliga: Dortmund gegen Schalke, Augsburg gegen Bayern live im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern will zum Wiesn-Start endlich auch in der Liga zurück in die Erfolgsspur. Die Münchner treffen am Samstag ebenfalls um 15:30 Uhr auf den bayrischen Nachbar FC Augsburg. Der Rekordmeister will sich nach zuletzt drei Unentschieden in der Liga wieder rehabilitieren, ein Sieg in der Fuggerstadt ist quasi schon Pflicht für Julian Nagelsmann und sein Team.