Bundesliga: Ein Geniestreich reicht! BVB siegt in hitzigem Spiel gegen Hoffenheim

Kurz vor der Halbzeit hatte Reus dann eine weitere Chance auf die Führung, zog den Ball aber nach sehenswertem Zuspiel von Jude Bellingham aus der Distanz am Kasten vorbei (43.). Ehe es in die Halbzeit ging, kam für den an der Schulter verletzten Bynoe-Gittens Hazard in die Partie. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)