Bundesliga: Kurioses Interview! Für diese Antwort gibt sich Thomas Müller eine 3

Nach einem enttäuschenden Remis bei Union Berlin hat der FC Bayern erneut Punkte in der Bundesliga liegen gelassen. Das Team von Julian Nagelsmann kam im Stadion an der Alten Försterei nicht über ein 1:1 hinaus und muss nun sogar die Tabellenführung an den SC Freiburg abgeben, der seinerseits 3:2 in Leverkusen gewann. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)