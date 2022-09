Bundesliga heute, Aufstellung: Bayern vs Stuttgart Rose Rückkehr mit Leipzig gegen Ex-Klub BVB live im TV, Stream, Ticker

Rose steht jedoch viel Arbeit bevor. Vor allem die Defensive der Leipziger wies zuletzt große Lücken auf und steht nicht so sicher da, wie in der letzten Saison. Gegen die Dortmunder, die mit drei Siegen in Serie und einem überzeugenden Auftritt unter der Woche in der Champions League überzeugten, muss die Abwehrreihe zurück in die alte Form finden. Ansonsten könnte es zu einem Debakel beim Rose-Debüt kommen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).