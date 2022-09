Champions League - Stimmen zu Eintracht und Bayern: "Viel Lehrgeld bezahlt"

„Es ärgert mich, wenn wir nicht Tabellenführer sind. Wir haben zuletzt viele Chancen herausgespielt, aber uns hat die Effizienz gefehlt. Wir wussten, was in dieser Saison mit den enorm vielen Spielen auf uns zu kommt. Wir brauchen in der Qualität und in der Breite eine richtig starke Mannschaft. Wir brauchen einen Konkurrenzkampf in der Mannschaft, bei dem niemand zu 100 Prozent sicher ist und immer jemand lauert. Das treibt die Jungs zur Höchstleistung an. Hasan und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und können uns vertrauen. Es ist wichtig, dass wir immer gut abgestimmt sind. Es sieht gut aus, aber wir brauchen jetzt die nötigen Ergebnisse.“