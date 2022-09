Bundesliga: Marco Richter trifft bei Hertha-Sieg

Angreifer Lukebakio brachte die Hertha in der 57. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer in Führung. Der Ex-Augsburger Marco Richter beseitigte in der Nachspiel (90.+3) die letzten Zweifel. Ansonsten mussten sich 25.789 Zuschauer über weite Strecken mit fußballerischer Magerkost zufrieden geben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)