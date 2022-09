Bundesliga: Nagelsmann winkt beim FC Bayern kurioser Bestwert - Bochum droht Negativrekord

Das letzte Gastspiel im Mai 2021 (2:4) hat Werder in schlechter Erinnerung – es besiegelte den zweiten Abstieg. Auch in besseren Zeiten tat man sich schwer: seit elf Duellen kein Sieg gegen die Borussia, zuletzt im August 2015 (2:1). Vier der fünf letzten Bremen-Gastspiele gewann Gladbach. Werder ist von allen aktuellen Teams zuhause am längsten sieglos (elf Bundesligaspiele), Borussia auswärts am längsten ungeschlagen (siebenmal), zuletzt aber mit fünf Unentschieden.