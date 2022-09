BVB: Derby-Held Moukoko muss jetzt spielen! SPORT1-Kommentar von Chefreporter Patrick Berger

„Raus damit!“, schrieb Youssoufa Moukoko unter ein Foto, das er noch in der Nacht des 1:0-Derbysieges gegen Schalke in seiner Instagram-Story postete. Das Bild zeigt den Stürmer nach seinem goldenen Kopfballtreffer in der 79. Minute schreiend vor der Südkurve, die Arme weit ausgestreckt, als wolle er alle Fans umarmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)