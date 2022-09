Borussia Dortmund gewinnt Revierderby gegen Schalke 04- Moukoko Matchwinner

Moukoko kam rein und entschied in der 79. Minute per Kopf das Derby. „Das war sehr gut, hat sich sehr gut angefühlt. Ich bin reingekommen, hatte Wut im Bauch, weil ich von Anfang an spielen wollte. Am Ende hat der Trainer entschieden, dass ich von der Bank reinkomme. Das ich dann das Tor des Tages schieße, fühlt sich so gut an. Das ist unfassbar“, erklärte ein sichtlich stolzer Moukoko nach dem Spiel bei Sky.