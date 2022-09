FC Bayern: Der Wandel des Leroy Sané - wie der Offensiv-Star den Schalter umlegte

Alle kamen zu dem Fazit, das Nötigste getan zu haben, um Sané eine Wohlfühl-Oase zu schaffen – und dass es nun an dem Spieler selbst liege, eine Reaktion in Form einer deutlich stärkeren Saison folgen müsse. Sportvorstand Hasan Salihamidzic übte im Zuge dessen sogar öffentlich Kritik an dem Nationalspieler, was dieser registrierte und als Ansporn nahm.