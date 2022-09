FC Bayern: Mané sucht seine Form - das fordert Nagelsmann vom Star-Neuzugang

Der Bayern-Coach nahm sich aber auch selbst in die Pflicht: „Die Leistung liegt in der Verantwortung des Trainerteams, ihn dahin zu bringen, wo wir ihn wollen. In die beste Position zu bringen, in die Abläufe - und am Ende ist es die Aufgabe des Spielers, das umzusetzen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)