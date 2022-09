FC Bayern: Von Kovac über Ancelotti bis zu Magath - diese Trainer-Rauswürfe geben zu denken

Trotz knapper Siege bei Olympiakos Piräus in der Champions League (3:2) oder gegen Union Berlin (2:1) blieben die Bayern zu diesem Zeitpunkt weit entfernt von ihrer Bestform aus dem Vorjahr, in dem sie unter Kovac das Double gewannen, und wären drei Tage vor dem Frankfurt-Debakel beinahe in der zweiten Runde im Pokal beim VfL Bochum (2:1) gescheitert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)