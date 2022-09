"Ich bereue nichts": Tanguy Nianzou erklärt Bayern-Wechsel - Tuchel-Telefonat "hat mich berührt"

„Die Entscheidung für Sevilla war die richtige. Ich habe einen anderen Fußball gefunden. Mit viel Spiel am Boden, Pässen und Bewegungen. Sevilla hat eine Geschichte in der spanischen Liga, in der Europa League, auch mit französischen Spielern (Jules Koundé, Wissam Ben Yedder, Kevin Gameiro etc., Anm. d. Red.). Das ist der beste Schritt, um Fortschritte zu machen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)