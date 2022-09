Nach Knie-OP: Andersson kritisiert Klubführung des FC Köln

Der Schwede Sebastian Andersson hat harsche Kritik an den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln geübt. Der 31 Jahre alte Stürmer, der am Freitag in Kopenhagen am Knie operiert wurde, wirft dem Verein Fehldiagnosen vor. Wie lange der Skandinavier ausfällt, ist derzeit nicht abzusehen.