OP statt Wechsel: Stürmer irritiert Köln-Chef

„Es gab für keinen anderen Spieler so viele Angebote - wir hatten über 20 Angebote für Sebastian Andersson“, betonte FC-Sportdirektor Christian Keller am Freitag. Selbst am Deadline Day sollen dem Sportchef mehrere profitable Angebote vorgelegen haben. Trotzdem entschied sich der Schwede für einen Verbleib. Grund dafür war die Absicht des Stürmers sich am Freitag am Knie operieren zu lassen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)