N‘Golo Kanté vom FC Chelsea in die Bundesliga? Optionen mit Bayern, BVB und RB Leipzig

Und dann gibt es da noch Kanté, den Antreiber. Bei fast jeder Offensivaktion war er beteiligt und leitete beide Tore der Blues ein. In der 28. Minute bediente er Kai Havertz, dessen Lupfer an die Latte prallte und Timo Werner aus kurzer Distanz vollendete. Um ein Haar hätte Kanté seine Leistung mit einem eigenen Treffer vergoldet, doch Federico Valverde warf sich in den Schuss des Franzosen und blockte ihn.