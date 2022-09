Nimmt ihn Flick noch mit zur WM? Diese Götze-Statistiken stechen hervor

In den kommenden sechs Wochen stehen 13 Pflichtspiele auf dem Programm. Wird Götze so noch zum WM-Joker von Nationaltrainer Hansi Flick in Katar? Er könnte die gewünschten Pässe in die Tiefe liefern. Mit seiner Beweglichkeit ist er für die Gegner schwer zu packen, den Beweis seiner Fitness hat er in Eindhoven und Frankfurt erbracht.