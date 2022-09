Nations League: Desaströse DFB-Elf verliert gegen starke Ungarn

Ungarn ging in der 15. Minute dann mit der ersten Chance durch ein Traumtor nach einer Ecke in Führung. Adam Szalai nahm die Herangabe von Szoboslai am kurzen Pfosten mit der Hacke und bugsierte den Ball sehenswert am chancenlosen ter Stegen vorbei ins lange Eck. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)