SPORT1 Bundesliga Classics: Otto Rehhagel peinlicher Wechselfehler

Der Ägypter gehorchte trotzdem, begann zu humpeln, spielte den sterbenden Pharao und lachte sich, kaum draußen, auf der Bank schlapp über das Pfälzer Bauerntheater. Bochum gewann gegen resignierende Lauterer, bei denen sich das Malheur in der Halbzeit rumgesprochen hatte, nach 0:2-Rückstand sportlich noch mit 3:2 und gab sich damit zufrieden. Manager Klaus Hilpert wollte zwar Protest einlegen und sich vor Gericht ein in solchen Fällen übliches 2:0 holen, das Tor könne ja am Ende fehlen. Doch VfL-Trainer Klaus Toppmöller hinderte ihn daran. Nicht nur, weil er ein alter Lauterer mit 108 Treffern Rekordschütze des FCK war. Sondern auch aus Solidarität mit einem Kollegen im Wissen darum, dass das Trainergeschäft mit jeder neuen Regelung immer schwerer wurde. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)