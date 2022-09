Uli Hoeneß im Doppelpass! So lief der Anruf, der für Aufsehen sorgte

So stressig sich das Prozedere anhört, so entspannt war der spontane Anruf von Hoeneß im Ablauf für den Moderator Florian König. „Das war relativ entspannt, weil ich es in der Werbepause mitgeteilt bekommen habe, dass er in der Leitung ist und sich in der Sendung zu Wort melden möchte und dass wir jetzt versuchen, das technisch hinzubekommen“, erinnert sich König im SPORT1-Gespräch.