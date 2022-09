Uli Hoeneß vs. Andreas Rettig: "König der Scheinheiligen"! Katar-Zoff im Wortlaut

Uli Hoeneß über die Katar-Kritik am FC Bayern: „Ich möchte Andreas Rettig, den König der Scheinheiligen, fragen, ob er im Winter nicht mehr so warm duscht oder das Gas aus Katar. Als die Problematik in Afghanistan war, sind die Menschen nur über Katar ausgeflogen worden. Eines ist sicher: Die WM, das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golf-Region werden dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort besser werden. Ich habe noch nie etwas über Dubai, Kuwait etc. gehört. Es wird nur über Katar gesprochen. Das einzige Land, in dem es wirklich besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, ist Katar.“