VfL Bochum: Wer folgt auf Thomas Reis? - Neuhaus, Grammozis, Wolf, Zorniger als Kandidaten

Kaum ein Coach hat in Deutschland so viel Erfahrung wie der 62-Jährige. Mit Union Berlin stieg er 2009 als Meister in die 2. Liga auf, 2016 gelang ihm das Kunststück mit Dynamo Dresden noch einmal. Mit Arminia Bielefeld folgte 2020 die Zweitligameisterschaft und damit die überraschende Bundesliga-Rückkehr.