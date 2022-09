Werder Bremen: Trennung von Stadionsprecher Christian Stoll - Schwere Vorwürfe im Raum

Kurz nach der Bekanntgabe der jetzigen Personalentscheidung durch den Klub meldete sich Stoll in einer schriftlichen Erklärung gegenüber der DeichStube zu Wort. Darin deutet der Routinier an, ein Zwischenfall nach der emotionsgeladenen 0:1-Heimpleite am 9. September gegen den FC Augsburg könnte ausschlaggebend für den Rauswurf gewesen sein. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)