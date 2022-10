Baumgart wünscht sich Verlegung des Hoffenheim-Spiels

Das Spiel bei Slovacko ist ein wichtiges für den FC, mindestens ein Remis braucht der Klub, um in Gruppe D die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Das Durcheinander am Donnerstag um Freitag nahm Baumgart dennoch mit Humor. Er habe in den ersten sechs Minuten „eine sehr, sehr gute Leistung“ seiner Mannschaft gesehen, sagte Baumgart, „da waren kaum Fehler drin“. Der neue Termin am Freitagmittag sei auch kein Problem: „Ich war lange genug in der 2. Liga unterwegs, da weiß ich, wie 13.00 Uhr geht.“