Baumgartl: "Ich möchte anderen Menschen Mut machen"

Er sei viel gelassener geworden, bekannte Baumgartl: „Selbst über den Stau in Berlin rege ich mich nicht mehr auf.“ Der Innenverteidiger sprach auch über die Besonderheiten als Fußballer: „Wir Profis haben uns doch alle einen dicken Schutzpanzer zugelegt. Und deshalb fällt es uns besonders schwer, mit echten Emotionen umzugehen.“ Er verkündete im ZDF, dass er sich einmal in der Woche von einem Psychologen coachen lasse, was ihm ziemlich gut tue.