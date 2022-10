Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für Wolfsburg bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere vier Zähler. Im Angriff brachte der Gast deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur elf geschossenen Treffern erkennen lässt. Zuletzt gewann der VfL etwas an Boden. Zwei Siege und zwei Unentschieden schaffte die Elf von Trainer Niko Kovac in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der VfL Wolfsburg diesen Trend fortsetzen.