Bundesliga: FC Augsburg – RB Leipzig, 3:3 (1:0)

Der verwandelte Strafstoß von Mergim Berisha brachte den FCA vor 26.000 Zuschauern nach 34 Minuten mit 1:0 in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Ermedin Demirovic erhöhte den Vorsprung der Elf von Coach Enrico Maaßen nach 51 Minuten auf 2:0. Marco Rose setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Christopher Nkunku und Amadou Haidara auf den Platz (59.). Den Vorsprung von Augsburg ließ Ruben Vargas in der 64. Minute anwachsen. Numerisch ins Hintertreffen geriet der FC Augsburg in der 66. Minute, als Iago Amaral Borduchi mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. André Silva witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für RB ein (72.). Nkunku versenkte den Ball in der 89. Minute im Netz des FCA. Kurz vor Ende der Partie war es Hugo Novoa, der Leipzig rettete und den Ausgleich markierte (90.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Augsburg und RB Leipzig mit einem Unentschieden.