Bundesliga: FC Schalke 04 – FC Augsburg, 2:3 (1:2)

Ein Doppelpack brachte die Elf von Enrico Maaßen in eine komfortable Position: Ermedin Demirovic war gleich zweimal zur Stelle (9./21.). Vor 60.000 Zuschauern bescherte der Treffer von Simon Terodde nach 33 Minuten dem FC Schalke 04 den Anschluss. Zur Pause war der FC Augsburg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Marius Bülter war nach Wiederbeginn Rodrigo Zalazar für S04 im Spiel. Für das zweite Tor der Heimmannschaft war Tom Krauß verantwortlich, der in der 63. Minute das 2:2 besorgte. Mergim Berisha wurde in der 71. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass der FCA die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. André Hahn war zur Stelle und markierte das 3:2 von Augsburg (77.). Mit einem Doppelwechsel wollte Schalke frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Frank Kramer Kenan Karaman und Tobias Mohr für Dominick Drexler und Thomas Ouwejan auf den Platz (81.). Am Ende punktete der FC Augsburg dreifach beim FC Schalke 04.