Bundesliga: Derby-Spektakel! Gladbach zieht am 1. FC Köln vorbei

Durch den Derbysieg ziehen die Fohlen an den Domstädtern in der Tabelle vorbei und springen auf Platz sechs. Köln fällt derweil auf den neunten Platz zurück. Am nächsten Wochenende reist Gladbach zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, Köln empfängt den FC Augsburg. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)