Bundesliga: Köln-Star Florian Kainz sorgt gegen Gladbach für ein besonderes Kuriosum

Der Österreicher sorgte für eine Kuriosität, die es in der Bundesliga so erst einmal gegeben hat. Seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2004/05 ist der 29-Jährige erst der zweite Spieler, der in einem Bundesliga-Spiel sowohl einen Elfmeter verschuldete, einen Elfmeter rausholte, einen Treffer erzielte und schließlich vom Platz flog. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)