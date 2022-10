Bundesliga: Mané-Gala bei Geburtstags-Gala gegen Mainz

Damit ging das Team von Julian Nagelsmann mit einem beruhigenden 3:1 in die Kabine. In der 58. Minute erzielte Leon Goretzka nach einer erneuten Vorarbeit von Mané das 4:1. „Es fühlt sich super an. Man hat es an meinem Jubel auch gesehen“, erklärte Goretzka seine Euphorie nach dem Tor. Kurz nach dem Treffer (60.) wurden Goretzka und Gnabry unter Standing Ovations der Zuschauer ausgewechselt. Für sie kamen Marcel Sabitzer und Kingsley Coman ins Spiel.