Bundesliga: Spektakuläre Schickeria-Choreo zum 20. Geburtstag

Die Mannschaft auf dem Platz scheint auch in bester Feierlaune zu sein. Von Anpfiff an war das Team hellwach und sorgte durch Serge Gnabry für die frühe 1:0-Führung (5.). Jamal Musiala erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Sadio Mané sorgte noch vor der Halbzeit (44.) per Foulelfmeter für das 3:0.