Bundesliga: SV Werder Bremen – Hertha BSC (Freitag, 20:30 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für die Hertha bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere vier Zähler. Am liebsten teilen die Gäste die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. In den letzten fünf Spielen schaffte die Mannschaft von Sandro Schwarz lediglich einen Sieg.