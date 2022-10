Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Union Berlin, 2:1 (1:0)

Wenige Minuten später holte Urs Fischer Janik Haberer vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Milos Pantovic (20.). Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Philipp Hofmann vor 25.460 Zuschauern zum 1:0 für Bochum erfolgreich war. Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Gleich drei Wechsel nahm der 1. FC Union Berlin in der 63. Minute vor. Jordan Siebatcheu, Sheraldo Becker und Niko Gießelmann verließen das Feld für Kevin Behrens, Jamie Leweling und Julian Ryerson. Wenig später kamen Silvere Ganvoula und Gerrit Holtmann per Doppelwechsel für Hofmann und Jordi Osei-Tutu auf Seiten des VfL Bochum 1848 ins Match (65.). In der 71. Minute brachte Holtmann das Netz für die Elf von Trainer Thomas Letsch zum Zappeln. In der Nachspielzeit (90.) gelang Pantovic der Anschlusstreffer für Union. Am Ende verbuchte der VfL gegen die Gäste einen Sieg.