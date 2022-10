BVB-Analyse: Trainer, Mannschaft, Klubführung - wer trägt Schuld an der Krise?

„Ich behaupte ja immer, dass die Jungs nicht doof sind – aber sie sind brutal vergesslich“, monierte Terzic schon vorige Woche. „Unsere Aufgabe ist es, sie immer wieder daran zu erinnern.“ Wie auch seine Vorgänger Rose, Lucien Favre und Co. muss sich der Deutsch-Kroate allmählich veräppelt vorkommen. Woche für Woche spricht der 39-Jährige die gleichen Probleme an, ändern tut sich aber: nichts! Die Mannschaft, die in den letzten fünf Jahren schon fünf verschiedene Trainer hatte, begreift es offenbar nicht. Selbstkritik? Bei den meisten Stars Fehlanzeige! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)