BVB-Legende vor Bayern-Duell: Kritik an Mané, Warnung an Nagelsmann

Kohler: Vielleicht. Wenn man zwei solche Topvereine trainiert, muss man aber als Trainer auch schnell mit Gegenwind rechnen, wenn es mal nicht so läuft. Und man muss schon sagen, dass die Bayern im vergangenen Jahr zwar Meister geworden sind, aber sie haben nicht alle Mannschaften an die Wand gespielt. So war es auch, als Edin Terzic Nachfolger von Lucien Favre wurde. Er hat erst in den letzten fünf, sechs Spielen die Kurve gekriegt. Und der Pokalsieg hat ihm natürlich in die Karten gespielt. Die Art, wie unabhängig von den Ergebnissen unter Favre Fußball gespielt wurde, war richtig gut. Also kann es so schlecht nicht gewesen sein.