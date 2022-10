BVB vs. FC Bayern in der Einzelkritik: Modeste & Moukoko glänzen, Coman schwach

ALEXANDER MEYER: Weil Kobel doch nicht rechtzeitig fit wurde, durfte der Ersatz wieder ran. Anders als in Sevilla, wo der Ex-Regensburger unter Dauerbeschuss stand und weltklasse hielt, hatte er diesmal nicht so viel zu tun. Gut bei der Spieleröffnung, sicher bei hohen Bällen. Am Goretzka-0:1 (33.) war er noch mit den Fingerspitzen dran. SPORT1-Note: 3