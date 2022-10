“Das hat Eberl jetzt komplett verspielt”: Borowka kritisiert Wechsel zu RB Leipzig

Borowka: Sicher. Ob es dann auch umgesetzt wird, sei mal dahingestellt. Die ersten Spiele stimmen mich optimistisch. Die Mannschaft ist gefestigt und die Stürmer sind wieder in der Spur. In der Offensive wurden in den vergangenen ein, zwei Jahren eher schlechte Leistungen gebracht. In Gladbach ist wieder etwas zusammengewachsen, was sicher mit Farke zusammenhängt. Man muss aber auch sagen, dass es so wie in der alten Saison nicht weitergehen konnte. Das war ein richtig schlechtes Jahr. Da passte alles nicht mehr zusammen. Erst das mit dem Trainer, dann die Sache mit Eberl. Das hat dem Klub nicht gut getan. Jetzt ist Borussia wieder in der Spur und ich glaube man ist wieder für eine Überraschung gut, wenn es um die oberen Plätze geht.